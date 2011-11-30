Резолюцію чорнобильців із вимогою відставки влади передали на Банкову

Активісти партії «Батьківщина» на чолі з народним депутатом Юрієм ОДАРЧЕНКОМ передали до Адміністрації Президента резолюцію чорнобильців із вимогою відставки глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА та уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ОДАРЧЕНКО повідомив журналістам біля Адміністрації Президента.

«Учасники вчорашнього мітингу доручили мені, як народному депутату, передати цю резолюцію до Президента України, прем’єра Миколи АЗАРОВА і до Володимира ЛИТВИНА», - сказав Ю.ОДАРЧЕНКО.

Він повідомив, що у резолюції «люди чітко свідчать, що нехтуються їхні конституційні права». За словами Ю.ОДАРЧЕНКА, у документі чорнобильці нагадують, що держава взяла на себе обов’язок відповідати за ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС. «Це є в Конституції: абсолютно чітко зазначено, що держава забезпечує соціальний захист людей. Люди кажуть, що вони були на ліквідації наслідків, вони отримували відповідні гарантії від держави, що вона сьогодні дасть змогу їм піклуватися про своє здоров’я, купувати ліки. І не дивлячись на те, що чорнобильці отримали рішення судів, держава не забезпечує їх виконання», - сказав депутат.

Ю.ОДАРЧЕНКО зауважив, що коли чорнобильці вийшли на мирну акцію в Донецьку, аби відстояти свої права, влада застосувала силу. «Знаючи про те, що в наметах знаходяться інваліди, люди, які голодували кілька днів, представники міліції разом з іншими структурами брутально вчинили напад і в результаті цього нападу загинула людина - Геннадій Конопльов», - наголосив Ю.ОДАРЧЕНКО і зауважив, що міліція йшла до наметів, «щоб цих людей по суті вбити».

Депутат повідомив, що чорнобильці вимагають покарання для усіх співробітників міліції, які були задіяні під час придушення акції протесту чорнобильців у Донецьку. Також вони звільнення вимагають відставки керівного складу міліції в Донецькій області та відставки нинішнього міністра внутрішніх справ.

«Крім того, вони вимагають дострокових виборів Президента та Верховної Ради України», - наголосив Ю.ОДАРЧЕНКО.

Він зауважив, що Адміністрація Президента, відповідно до законодавства, мусить відповісти на резолюцію упродовж десяти днів.

У супроводі співробітника міліції Ю.ОДАРЧЕНКО передав у приймальню Президента резолюцію, під якою зібрано 5 тис. 230 підписів чорнобильців з усієї України.