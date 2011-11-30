Українцям пропонують завтра рівно о 12-тій припинити роботу

У четвер, 1 грудня, відбудеться всеукраїнський страйк «Переоблік влади», організований Громадянським рухом «Вперед!».

Як повідомила у коментарі УНІАН народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, всеукраїнська акція протесту «Переоблік влади» пропонує людям почати діяти в тому життєвому просторі, який сьогодні перебуває під загрозою через неадекватні дії влади.

Акція стартує о 12:00.

Як повідомив співголова Громадянського руху «Вперед!» Андрій ПАНАЕТОВ, «у цей день усі громадяни, яким набридло знущання влади над народом, які не бачать перспектив України під керівництвом нинішньої влади о 12.00 закриють свої підприємства або виставлять таблички «Переоблік» на своїх робочих місцях. Це має показати, що невдоволених в державі дуже багато і вони готові боротися за свої права».

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, в рамках акції люди висловлюватимуть протест різними способами. Так, наприклад, автомобілісти, які рівно опівдні будуть за кермом - натиснуть на клаксони своїх машин, підприємці - вивісять таблички «Переоблік» у своїх магазинах, а службовці виставлять їх на робочих місцях.

У Києві бажаючі взяти безпосередню участь в акції можуть прийти до парламенту. Як повідомив А.ПАНАЕТОВ, у Києві активісти «Вперед!» о 12.00 відправлять на переоблік Верховну Раду, після чого «розберуться» із Кабінетом міністрів та Адміністрацією Президента.

Незгода з діями влади, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, обов`язково має бути виражена, бо влада починає відчувати себе безкарною.

У рамках акції в регіонах, зокрема, заплановано: у Вінниці - провести Міжрегіональний мітинг, участь у якому візьмуть делегації з Житомирської, Хмельницької та Київської областей. Також заплановані мітинги у Рівному, Івано-Франківську, Кривому Розі, Сумах. У Фастові, Вінниці та Кривому Розі, крім інших заходів, пройдуть Автомайдани.