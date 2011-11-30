Україна відправила 22 спостерігачі за виборами до Держдуми РФ

Україна направляє 22 спостерігачів за виборами до Держдуми РФ, які відбудуться 4 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо в ході зустрічі прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з головою Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Валентиною МАТВІЄНКО сьогодні в Києві.

М.АЗАРОВ зазначив, що до Росії буде направлено 22 спостерігачів.

При цьому один із його помічників поправив М.АЗАРОВА, зазначивши, що спостерігачі вже відправлені й передано відповідний запит до Росії.