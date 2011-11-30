До Тимошенко у СІЗО вперше пустили європейців

Екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО у Лук’янівському СІЗО відвідали представники Європейського комітету з питань запобігання катуванням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина» з посиланням на захисника екс-прем’єра Сергія ВЛАСЕНКА, зустріч тривала понад дві години.

«Делегацію очолив голова комітету Летіф ГУСЕЙНОВ. Разом з ним був ще один представник комітету та медичний експерт, який має зробити свої висновки щодо стану здоров’я Юлії ТИМОШЕНКО», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він підкреслив, що цей візит Європейського комітету був позачерговим. При цьому представники комітету стали першими європейцями, допущеними у СІЗО до Ю.ТИМОШЕНКО.

«Делегація змогла зустрітися з екс-прем’єром завдяки тому, що за Європейською конвенцією має мандат на вільне відвідування затриманих. Разом з тим, представники комітету були шоковані тим, що до сьогодні суд жодного разу не дав дозволу на зустріч з Юлією Володимирівною ні українським, ні європейським політикам, ні навіть тим членам родини ТИМОШЕНКО, які не є її захисниками», - повідомив С.ВЛАСЕНКО.

«Крім того, європейці були неприємно вражені тією «показухою», яку влаштувала пенітенціарна служба. Саме напередодні цього візиту Юлію ТИМОШЕНКО вночі терміново перевели у медсанчастину, а власне зустріч відбувалася у приміщенні, в якому навіть не вивітрився запах свіжої фарби», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, делегація отримала повне уявлення про умови утримання і стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО та невдовзі має оприлюднити свій офіційний висновок.

Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню – це спеціальний орган Ради Європи, який шляхом здійснення інспекцій перевіряє поводження з позбавленими волі особами з метою посилення, у разі необхідності, захисту таких осіб від катувань чи нелюдського або такого, що принижує їхню гідність, поводження чи покарання.