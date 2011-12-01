Тимошенко на засіданні суду не буде

Журналістів і народних депутатів не пускають до зали засідань Апеляційного суду Києва, де розглядатиметься апеляція екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, для журналістів у будівлі суду відведено окрему велику залу, де планується трансляція засідання.

На даний час засідання ще не розпочалося. Самої Ю.ТИМОШЕНКО під час засідання не буде.

Як зазначила журналістам її прес-секретар Марина СОРОКА, це пов’язано зі станом здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва сьогодні проведе засідання з попереднього розгляду скарги Ю.ТИМОШЕНКО на цей вирок Печерського райсуду.