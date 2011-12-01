Шимон Перес вважає Януковича творцем новітньої історії України

Президент Ізраїлю Шимон ПЕРЕС вважає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА людиною, яка творить новітню історію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на церемонії зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ. (УНІАН: Президент України перебуває в Ізраїлі з державним візитом).

Ш.ПЕРЕС назвав візит Президента України до Ізраїлю історичним. "Це історичний візит. Ми приймаємо людину, яка творить новітню історію України, нове майбутнє нової країни" ,- наголосив Президент Ізраїлю.

Він привітав те, що глава Української держави намагається навести мости між Сходом і Заходом. "Президент, який не будує стіни, а будує зв`язки між Східною і Західною Європою. Між минулим диктатора і майбутнім", - наголосив Ш.ПЕРЕС.

Він висловив впевненість, що цей візит поглибить двосторонні відносини між Україною та Ізраїлем. За його словами, ця співпраця будуватиметься заради миру і покращення добробуту двох країн. "Вітаю Вас і благославляю від імені ізраїльського народу", - сказав Ш.ПЕРЕС В.ЯНУКОВИЧУ.