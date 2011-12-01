У списку найшанованіших міст Київ обігнав Дубаї, Лас-Вегас і Шанхай

Згідно з щорічним дослідженням Reputation Institute, у топ-100 найшанованіших міст 2011 року Київ зайняв 56 місце, обігнавши Дубаї, Лас-Вегас і Шанхай

Респондентам пропонувалося взяти до уваги загальну довіру, повагу, захоплення і позитивні емоції по відношенню до міст, а також 13 різних аспектів, пов`язаних з їхньою економікою, управлінням та привабливістю.

Так, в результаті опитування понад 35 тисяч людей з усього світу, дослідники з`ясували, що найбільш шанованим містом 2011 року є Лондон.

Слідом за столицею Англії розмістилися Женева, Сідней і Відень. У свою чергу такі міста, як Нью-Йорк і Гонконг посіли тільки 25-е і 46-е місця відповідно.

«Дослідження показує, що гарна репутація міста вимагає напруженої роботи в багатьох різних областях - бути тільки культурно-привабливим або міжнародним центром бізнесу зараз вже не достатньо», - коментує результати рейтингу керуючий партнер Reputation Institute Ніколас Тред.

Примітно, що рейтинги країн не збігаються з рейтингами міст, що до них входять.

Так, більшість міст з першої десятки мають кращу репутацію, ніж їхні країни (наприклад, Італія, Іспанія, Австрія, Великобританія).

«Так, наприклад, індекс репутації міста Києва в 2011 році склав 58.0 балів, у той час як індекс репутації України склав всього 42,17 бала. Таким чином, запас репутаційного капіталу Києва в очах міжнародної громадськості вище на 26 балів, ніж Україна в цілому», - пояснив партнер компанії Reputation Capital, представник Reputation Institute в Україні Олексій Чуєв.

Також експерти встановили, чим керувалися респонденти під час опитування. Так, найважливішим атрибутом для людей виявилася «безпека міста і його жителів». Що може пояснити відносно низький рейтинг міст США, таких як Нью-Йорк, Лос-Анджелес і Чикаго - всі вони розмістилися на середньому рівні.

Нагадаємо, до списку найкрасивіших у світі станцій метрополітену потрапила станція київського метро «Золоті ворота». Рейтинг був складений туристичним виданням Bootsnall.

Фокус.ua