Донецькі чорнобильці: уночі ситуація була нервова

У Донецьку сьогодні вночі 25 чорнобильців охороняли своє наметове містечко, побоюючись демонтажу у зв`язку з рішенням Донецького окружного адміністративного суду про заборону на проведення акції протесту біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду України.

Про це УНІАН повідомив член ініціативної групи чорнобильців Микола ЯРЕМА.

«Ситуація вчора ввечері, коли нам принесли повістку до суду, і вночі була нервова. Наші 25 товаришів охороняли наметове містечко, але поки все тихо», - сказав він.

М.ЯРЕМА відзначив, що поки державні виконавці до них не приходили.

Він також повідомив, що у новому наметі, який чорнобильці поставили після демонтажу старого 27 листопада, тепер будуть громадські приймальні народних депутатів Михайла ВОЛИНЦЯ і Анатолія ГРИЦЕНКА, про що до міськвиконкому м. Донецьк подано заявку.

«Зараз в наметі продовжують голодування 21 чорнобилець. У містечку знову збираються люди», - зазначив М.ЯРЕМА.

Як повідомляв УНІАН, чорнобильці з 14 листопада пікетують Управління ПФУ у Донецькій області, вимагаючи виплати їм законних пенсій у повному обсязі. 15 листопада учасники акції оголосили голодування. Також чорнобильці загрожували самоспаленнями, якщо силові структури застосують до них силу.

Вночі 24 листопада Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради щодо заборони акції протесту-голодування біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду через загрозу теракту.

27 листопаду співробітники МНС у супроводі міліції демонтували намети згідно з рішенням Донецького окружного адміністративного суду про заборону акції.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар-інвалід Геннадій Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».

29 листопада на місці демонтованого намету чорнобильці встановили новий армійський намет з дощатою підлогою, розрахований на 60 осіб.

Вночі 1 грудня Донецький окружний адміністративний суд сьогодні вночі виніс ухвалу про заборону протестуючим чорнобильцям проводити свою акцію голодування у наметовому містечку біля будівлі регіонального Пенсійного фонду.