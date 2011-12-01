Суддя Сітайло подумала годину і вирішила, що причин для її відводу немає

Суд відмовив захисту колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, апеляція на вирок якій розглядається сьогодні в Апеляційному суді Києва, у відводі головуючої судді Олени СІТАЙЛО.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення О.СІТАЙЛО ухвалила після майже години перебування у нарадчій кімнаті.

Вона мотивувала своє рішення тим, що підстав для відводу немає. Зокрема, у рішенні суду йдеться про те, що вона була призначена розглядати цю справу 29 листопада на законних засадах у зв’язку з тим, що попередня суддя Ірина ГОРБ заявила про самовідвід.

На даний час суд продовжив розгляд апеляції Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва сьогодні розпочав попередній розгляд скарги екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО на вирок Печерського районного суду столиці за обвинуваченням у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

30 листопада у прес-службі партії «Батьківщина» заявили, що за день до розгляду апеляції екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО замінено суддю у її справі.

Зокрема, як зазначалося у повідомленні, з невідомих причин за день до попереднього розгляду апеляційної скарги екс-прем’єра була замінена суддя-доповідач Ірина ГОРБ на Олену СІТАЙЛО.

Сьогодні захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив про відвід судді О.СІТАЙЛО.