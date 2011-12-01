Захист Тимошенко просить про призупинення розгляду апеляції

Суд пішов до нарадчої кімнати приймати рішення щодо клопотання захисту про призупинення розгляду апеляції колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у зв’язку з її хворобою.

Як передає кореспондент УНІАН, адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ зазначив, що екс-прем’єр не може бути присутньою на розгляді її апеляції у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

«Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО за станом здоров’я не може бути присутньою на судовому засіданні», - сказав Ю.СУХОВ.

У зв’язку з цим захист Ю.ТИМОШЕНКО подав клопотання про неможливість розгляду апеляції без її присутності та тимчасове призупинення розгляду апеляції.

Водночас представники прокуратури сказали, що вони не заперечують проти продовження розгляду апеляції без присутності Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва сьогодні розпочав попередній розгляд скарги екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО на вирок Печерського районного суду столиці за обвинуваченням у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі.