Міліція гальмує рух активістів «Вперед!» до Верховної Ради

Працівники міліції у Києві перешкоджають учасникам Громадянського руху «Вперед!» підійти до будівлі Верховної Ради для того, щоб провести акцію «Переоблік влади».

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації, колону мітингувальників, які рухалися від метро Арсенальна з прапорами «Вперед!», двічі зупиняли на шляху до Верховної Ради.

Перший раз навпроти готелю Київ працівники міліції зупинили колону і дуже ретельно перевіряли документи, намагаючись знайти зачіпку для заборони. Після цього вже майже біля Верховної Ради учасникам акції показали копію постанови суду, якою заборонено проводити будь-які акції, починаючи з 29 листопада.

«У копії документу, яку продемонстрували, немає нашої організації, там лише чорнобильські об’єднання, до яких ми не належимо. До того ж документ – копія, а не оригінал. Це чудове пояснення – постанова суду на невизначений термін, якою вони намагаються прикрити своє свавілля », - повідомили у прес-службі.

Зараз учасники акції стоять на тротуарі біля Верховної Ради і не мають можливість рухатись далі.

Нагадаємо, раніше у Києві біля метро Арсенальна співробітник ДАІ, який відмовився назвати своє ім’я та прізвище, зупинив автобус з обладнанням, необхідним для проведення акції «Переоблік влади», нібито для перевірки документів.

Після того, як він зазирнув всередину автобуса і побачив прапори та апаратуру, які везли до Верховної Ради для організації акції, він забрав документи у водія.

На даний момент автобус відпустили, зазначили у «Вперед!».

Нагадаємо, сьогодні 1 грудня за ініціативою ВГО «Громадянський рух «Вперед!» проходить Всеукраїнський страйк «Переоблік влади».