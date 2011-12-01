Європарламент рекомендуватиме визнати прагнення України увійти до ЄС

Європарламент планує рекомендувати Раді Європейського Союзу, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій визнати прагнення України стати членом ЄС, якщо Київ дотримуватиметься демократичних стандартів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у проекті доповіді Річарда Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) щодо рекомендацій Європарламенту Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішній дій про переговори щодо угоди про асоціацію з Україною, яку сьогодні планує схвалити Європарламент.

“Визнати прагнення України, відповідно до статті 49 Угоди Європейського Союзу (статтею 49 угоди передбачено право будь-якої країни європейського континенту претендувати на членство в ЄС – УНІАН), за умови, якщо всі критерії, включаючи повагу до принципів демократії, прав людини, фундаментальних свобод та верховенства права, будуть виконані”, - йдеться у проекті доповіді.

Депутати також планують висловитися за якнайшвидше парафування угоди про асоціацію з Україною, бажано до кінця цього року, та за підписання угоди в першій половині 2012 року і підготовку необхідних для ратифікації документів до кінця 2012 року.

“За умови, якщо заклик поважати верховенство права та інші вимоги, встановлені в резолюції від 27 жовтня 2011 року, будуть почуті”, - зазначається у документі.

Разом з тим, у проекті доповіді міститься пункт про необхідність створити механізми призупинення дії угоди у випадку, якщо Київ ігноруватиме чи навмисно порушуватиме демократичні принципи, закладені в основу угоди про асоціацію.

Крім того, депутати планують закликати українську владу дозволити колишньому прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та іншим лідерам опозиції повною мірою реалізувати їхнє право на участь в політичних процесах, “як зараз, так і під час наступних виборів в Україні”.

Європарламент планує підтримати надання Україні допомоги в реформуванні Конституції та виборчого законодавства у відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ (Бюро демократичних інституцій та прав людини – УНІАН) і наголосити на важливості свободи засобів масової інформації та необхідності утримування української влади від будь-яких спроб прямо чи опосередковано контролювати зміст інформаційних повідомлень національних ЗМІ.

Крім того, у проекті доповіді містяться положення щодо надання допомоги Україні в реалізації угоди про асоціацію, необхідності покращення бізнес- та інвестиційного клімату в Україні, покращення співпраці у галузі енергетики.

Депутати окремо планують виступити за надання допомоги Україні в переговорах з Росією щодо поставок природного газу з метою забезпечення відповідності торгівлі газом між Україною та Росією торговельним стандартам та цінам ЄС.

Крім того, Європарламент планує висловитися за активнішу роботу щодо запровадження безвізового режиму з Україною, за умови виконання Києвом усіх технічних вимог, встановлених в Плані дій з лібералізації візового режиму.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС ведуть переговори щодо угоди про асоціацію з 2007 року, про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію, – з 2008 року. На сьогодні переговори практично з усіх питань завершені, не вирішеним залишається питання щодо надання Україні європейської перспективи, на чому наполягає Київ.

Разом з тим, у зв’язку з останніми подіями в Україні, в тому числі, засудженням колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі, кримінальним переслідуванням інших колишній урядовців, проблемами з дотриманням прав людини та принципів демократії, лідери ЄС та Європарламент вже заявили про можливий негативний вплив внутрішньополітичної ситуації в Україні на процеси парафування та підписання угоди.