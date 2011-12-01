ДАІ зупинила колону з 20 автомобілів під прапорами «Вперед!»

У Києві, біля метро «Арсенальна» співробітники ДАІ зупинили автоколону, що рухалась до Верховної Ради для участі в акції «Переоблік влади».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВГО «Громадянський рух «Вперед!», колону з 20 автівок зупинили під приводом порушення правил дорожнього руху.

Раніше колону мітингувальників, які рухалися від метро «Арсенальна» з прапорами «Вперед!», двічі зупиняли на шляху до Верховної Ради.

Перший раз навпроти готелю «Київ» працівники міліції зупинили колону і дуже ретельно перевіряли документи, намагаючись знайти зачіпку для заборони. Після цього вже майже біля Верховної Ради учасникам акції показали копію постанови суду, якою заборонено проводити будь-які акції починаючи з 29 листопада.

Нагадаємо, сьогодні 1 грудня за ініціативою ВГО «Громадянський рух «Вперед!» проходить Всеукраїнський страйк «Переоблік влади».