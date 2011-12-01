Прокурор Києва: чиновники стали брати менше хабарів або діють акуратніше

Прокурор Києва Анатолій МЕЛЬНИК заявляє, що столичні чиновники стали брати менше хабарів.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті “Сегодня”(№ 270 від 1 грудня 2011 року).

«Порівняно з минулим роком кількість хабарів зменшилася. Менше стали брати чиновники КМДА”, - сказав він.

За словами А.МЕЛЬНИКА, це пов`язано з тим, що чиновники чудово розуміють, що після ухвалення закону про корупцію їх відповідальність серйозно зросла.

“Їм загрожує термін від 5 років. І вірогідність того, що вони одержать термін умовно, знижується», - сказав прокурор Києва.

Водночас А.МЕЛЬНИК не виключив, що чиновники просто стали діяти акуратніше.

«Посередники були завжди, але оперативним шляхом все це відстежується. Наприклад, заступника начальника юрвідділу главку комунальної власності Київради було затримано в машині, коли вона ділила 100 тис. грн. з посередником, який тільки-но одержав їх за сприяння в приватизації. Заступник начальника податкової Шевченківського району діяв через посередника. Директор авторинку вимагав хабар майже в 1 млн. грн., також через посередника», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міжнародна неурядова організація Transparency International оприлюднила доповідь про рівень корупції в різних країнах світу.

Згідно з даними доповіді, Україна посіла 152-е місце за рівнем корупції з рейтингом 2,3 бала. Минулого року Україна була на 134-му місці.

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI), що розраховується фахівцями Transparency International, визначає рівень корупції в держсекторі - від "0" (високий рівень корупції) до "10" (корумпованих урядовців майже немає). Країни, рейтинг яких становить менше трьох балів, перебувають у зоні дуже високої корупції.