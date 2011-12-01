Литвин: Коли людей не чують, вони мають право на державний переворот

Голова Верховної Ради України ЛИТВИН не заперечує, що сьогодні рівень невдоволеності в суспільстві підвищується досить стрімко.

В ексклюзивному інтерв`ю Weekly.uaвін сказав: «Очевидно, що суспільство перенапружене, оскільки його тривалі очікування не реалізуються. Ідеології як стримуючого і об`єднуючого чинника вже немає, а суспільство споживання існує лише для обмеженого кола людей. Це люмпенізує і, відповідно, революціонізує маси».

На думку В.ЛИТВИНА, «коли людей не чують, вони мають право на державний переворот». «Це вже потім, якщо такі державні перевороти успішні і їхнім організаторам вдається закріпитися при владі, їх називають революціями», - вважає спікер.

Голова Верховної Ради також розповів, яку користь принесе він владі, після того, як відбудеться злиття Народної партії з Партією регіонів. «Не можна не зважати на реальність, яка полягає в тому, що Партія регіонів - партія влади. Мені особисто, як, сподіваюся, і вам не байдуже, якою ця влада буде, а, отже, якою буде країна. Отже, хвилює питання, що потрібно робити, аби ця влада була народною, можливо, олюднити і забезпечити поєднання тих інтересів, настроїв і устремлінь, які властиві для всієї України», - сказав В.ЛИТВИН. Спікер вважає, що зараз Партія регіонів об`єднує насамперед представників бізнесу, зокрема великого, а також державних службовців. Якщо у Партії регіонів яскраво виражений інтернаціональний характер, то у Народної партії більше національні позиції щодо мовної проблематики, до культури, зазначив він.