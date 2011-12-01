Балога радить нардепам невідкладно скасувати всі їхні пільги

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА вважає за необхідне, щоб Верховна Рада невідкладно розробила і ухвалила законопроект про повне скасування пільг народним депутатам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, про це урядовець сьогодні написав у своєму блозі.

«Гадаю, було б правильно негайно, вже з наступного сесійного тижня, розробити, внести і одразу прийняти закон про абсолютну ліквідацію всіх депутатських пільг і привілеїв. Не бачу причин, чому цього не можна зробити», - підкреслив В.БАЛОГА.

На його думку, народний депутат має користуватися лише депутатською недоторканністю, оскільки це – політичний інструмент.