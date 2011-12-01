Поліція Ізраїлю підтверджує, що Мельниченка затримували

Поліція Ізраїлю підтверджує факт затримання екс-майора Управління Держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, начальник прес-служби для російськомовних ЗМІ поліції Ізраїлю Алекс КАГАЛЬСЬКИЙ підтвердив, що вчора поліція Ізраїлю в Єрусалимі затримала «жителя Сполучених Штатів українського походження на прізвище МЕЛЬНИЧЕНКО».

А.КАГАЛЬСЬКИЙ сказав, що М.МЕЛЬНИЧЕНКА було затримано за підозрою в намірі вчинити провокацію.

«Його було затримано для короткого допиту і відпущено», - сказав представник ізраїльської поліції.

На питання, чому його відпустили, А.КАГАЛЬСЬКИЙ відповів: «Тому що побоювання не підтвердилися».

Водночас, він відзначив, що поліція Ізраїлю не коментує, звідки була одержана інформація про підготовлювану провокацію з боку М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні сам М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив агентству, що вчора о 16.37 ізраїльська поліція на вимогу українських спецслужб затримала його, але незабаром відпустила. За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, після кількох годин перебування в дільниці поліцейський вибачився і повідомив, що поліція Ізраїлю жодних претензій до нього не має.

Підставою для затримання екс-майора, за його словами, стало оголошення його в розшук через Інтерпол на вимогу СБУ.

Також М.МЕЛЬНИЧЕНКО повідомив, що українські спецслужби надали ізраїльським інформацію про те, що він може здійснити замах на Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який перебуває в Ізраїлі з державним візитом, у разі зустрічі з ним.

Як пояснив М.МЕЛЬНИЧЕНКО, він мав намір передати В.ЯНУКОВИЧУ «важливі документи, які допомогли б істотно знизити рівень корупції в Україні, повернути державі десятки мільярдів вкрадених коштів, а також викрити «відступників» у спецслужбах». Про цей намір екс-майор, за його словами, повідомив заздалегідь близькому оточенню В.ЯНУКОВИЧА.

Довідка УНІАН. Проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА було порушено кримінальну справу за розголошення державної таємниці, перевищення посадових повноважень і використання підроблених документів.

29 липня 2011 року Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва від 23 червня 2011 року, яким той скасував постанову екс-генпрокурора України Святослава ПІСКУНА від 1 березня 2005 року, якою було закрито кримінальну справу стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Справа надійшла до СБУ, досудове слідство відновили. 23 вересня 2011 року слідчий СБУ виніс постанову про оголошення М.МЕЛЬНИЧЕНКА в розшук, з 14 жовтня він перебуває в міжнародному розшуку.

Шевченківський районний суд Києва 18 жовтня 2011 року виніс постанову про арешт М.МЕЛЬНИЧЕНКА у зв`язку з ухиленням від слідства.