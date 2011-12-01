Суд відмовив у призупиненні розгляду апеляції Тимошенко

Суд відмовив захисту колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотання щодо призупинення розгляду її апеляції на вирок Печерського районного суду м. Києва у «газовій» справі.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суддя Олена СІТАЙЛО ухвалила після майже двох годин перебування у нарадчій кімнаті.

Зокрема, суд мотивував своє рішення тим, що підстав для задоволення клопотання захисту немає у зв’язку з тим, що згідно з законодавством, попередній розгляд апеляції може здійснюватися одноособово суддею з обов’язковою присутністю прокурора, а також з можливою присутністю позивача.

Цим же рішенням суд постановив проводити попереднє засідання з розгляду апеляції за відсутності Ю.ТИМОШЕНКО.

На даний час у судовому процесі йде доповідь судді.

Як повідомлялося, із відповідним клопотанням до Апеляційного суду звернувся захисник екс-прем`єр-міністра України Микола СІРИЙ. "Об`єктивні обставини зазначають, що Юлія ТИМОШЕНКО за станом здоров`я об`єктивно не може брати участь у засіданні. Саме тому я прошу суд дати належну оцінку цьому факту", - сказав адвокат.

"Я прошу суд про зупинення розгляду скарги у зв`язку з важким захворюванням Юлії ТИМОШЕНКО. Це перешкоджає подальшому розгляду справи. Я прошу зупинити провадження справи", - додав захисник Ю.СУХОВ.