Адвокат каже, що Тимошенко потрібна операція

Захист колишнього екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, апеляцію якої розпочав сьогодні розглядати Апеляційний суд Києва, заявляє про необхідність проведення операції екс-прем’єру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час судового засідання заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК.

«Згідно з висновком спеціалістів, відомих в Україні, зокрема згідно з висновком члена-кореспондента Національної академії медичних наук України, доктора медичних наук професора (Миколи – УНІАН) ПОЛІЩУКА, спеціаліста нейрохірургії, Юлії Володимирівні потрібно на сьогоднішній день оперативне втручання. Ні для кого не є секретом, що в умовах Київського СІЗО провести операцію неможливо», - наголосив він.

Зокрема, ця обставина вказується у клопотанні захисту щодо необхідності звільнення Ю.ТИМОШЕНКО з-під варти.

В той же час О.ПЛАХОТНЮК не сказав, яку саме операцію необхідно провести Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Тим часом стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, яка з серпня знаходиться в СІЗО, останнім часом значно погіршився. Український омбудсман Ніна КАРПАЧОВА минулого тижня закликала керівництво країни надати екс-прем`єру медичну допомогу за межами СІЗО, оскільки, за її словам, Ю.ТИМОШЕНКО вже не може вставати з ліжка через проблеми зі спиною.