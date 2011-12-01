Експерт з-за океану радить ЄС підписати Угоду про асоціацію з Україною

Ізоляція України з боку країн Заходу не допоможе прийти до повноцінного демократичного суспільства в Україні, натомість, дипломати в Брюсселі та Вашингтоні можуть допомогти позитивним змінам лише шляхом зваженої політики та вдумливих вчинків відносно України. Таку думку висловив у статті для видання "The Wall Street Journal" старший науковий співробітник Атлантичної ради США і координатор програми "Діалог Україна-Північна Америка" Адріан Каратницький.

На переконання автора статті, вже 19 грудня, коли у Києві пройде саміт ЄС, Захід матиме змогу продемонструвати нові ефективні підходи в політиці стосовно України, підписавши Угоду про асоціацію. "Надії на укладення угоди похитнулися, в тому числі, через винесений вирок Юлії Тимошенко... Але відстрочення укладання угоди стане серйозним прорахунком", - переконує експерт.

Зі свого боку, Брюссель, на думку автора, вимагаючи звільнити Тимошенко до потенційного часу підписання угоди, "перетворює її справу на політичну розмінну монету". "Якщо Янукович звільнить опозиціонерку, це буде сприйнято як політична угода, а не як усунення недоліків судової системи", - пише експерт.

На думку автора, в Україні не найгірша ситуація зі станом демократизації та позитивними перетвореннями в суспільстві. Як приклад, він називає досягнення компромісу між опозицією та правлячою партією щодо нового закону про вибори, скорочення у складі уряду, зниження податкових ставок для великого бізнесу і дрібних підприємців, скорочення державних субсидій на енергію, гучні переслідування чиновників за звинуваченням у корупції. "Українці добре мобілізовані, громадянське суспільство достатньо розвинене, і засоби масової інформації відкриті для висвітлення широкого спектру питань", - стверджує автор, прогнозуючи, що будь-які спроби насадження авторитаризму з боку керівництва, швидше за все, закінчаться провалом.

Виходячи з цього, Адріан Каратницький радить ЄС підписати 19 грудня Угоду про асоціацію. За необхідності висловити невдоволення, автор пропонує зробити це іншим шляхом, зокрема, через відстрочку ратифікації документа.

Укрінформ