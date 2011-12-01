LB.ua заявляє, що міліція готує «наїзд» на сайт

Сьогодні ТОВ "Dream Line Holding", на сервері якого розміщено інтернет-видання LB.ua, сповістило редакцію LB.ua про те, що Головне управління з кіберзлочинності і торгівлі людьми МВС України в місті Києві просить надати "повні дані про фізичну або юридичну особу", на яку зареєстровано сайт LB.ua.

Про це повідомляє сайт LB.ua.

Свою вимогу Головне управління з кіберзлочинності і торгівлі людьми МВС України в Києві мотивує так: якийсь громадянин КЛИМОВ В.М. звернувся в міліцію щодо розміщення "на ресурсі LB.ua світової інформаційної мережі загального доступу Інтернет тестових (?) повідомлень, які містять нецензурні висловлювання".

Редакція LB.ua переконана, що «обурення громадянина КЛИМОВА В.М. з приводу «нецензурних висловлювань» – це лише привід, причому досить спірний з правової точки зору. Прикриваючись зверненням людини, якої в принципі ніхто не змушує читати коментарі, що містять нецензурні висловлювання, що їх залишають відвідувачі LB.ua, співробітники МВС реалізовують політичне замовлення. Суть якого – примусити замовкнути одне з провідних інформаційних інтернет-видань України».

Як сказано в повідомленні LB.ua, «такі випадки ми не раз спостерігали в країнах, в яких обмежується свобода слова. Ми безпосередньо пов'язуємо дії співробітників міліції з публікацією на наших сторінках резонансних розслідувань Соні КОШКІНОЇ, Тетяни ЧОРНОВІЛ, інших наших журналістів, що стосуються зловживань можновладців».

LB.ua вимагає від МВС дати пояснення, на яких підставах міліція чинить тиск на незалежні ЗМІ. Сайт сподівається, що правову оцінку ситуації дасть прокуратура, а також Комітет з питань свободи слова Верховної Ради України.