Адвокат каже, що Іващенка сьогодні «відкачував» медперсонал СІЗО

Колишньому тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерію ІВАЩЕНКУ через різке погіршення стану здоров’я сьогодні вранці медперсонал СІЗО надавав невідкладну допомогу.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО, який сьогодні в СІЗО відвідав свого підзахисного.

«У зв’язку з різким погіршенням самопочуття – виникнення різкого гострого болю у хребті та у правій нозі – В.ІВАЩЕНКО сьогодні не був доставлений до Печерського районного суду на чергове засідання. Крім того, медперсоналу СІЗО зранку у зв’язку з цим довелося надавати йому невідкладну медикаментозну допомогу», - сказав адвокат.

За його словами, враховуючи стан здоров’я В.ІВАЩЕНКА, наразі не можна передбачити, чи зможе він бути присутнім на наступному судовому засіданні 9 грудня.

«Але якщо він зможе взяти участь у засіданні, захист категорично наполягатиме на зміні йому запобіжного заходу для проведення термінового невідкладного комплексного лікування, оскільки розпочате наприкінці листопада медикаментозне лікування, зокрема, ін’єкції, лише трохи полегшують його самопочуття», - зазначив Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Він підкреслив, що без інших видів лікування (фізіотерапевтичного, мануального, рефлексотерапії тощо), призначених лікарям-невропатологами, лікування не дасть результату.

Разом з тим, посилаючись на висновки лікарів, які обстежували В.ІВАЩЕНКА, адвокат наголосив, що лікування його підзахисного необхідно проводити виключно під наглядом фахівця-невропатолога.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, Печерський районний суд Києва був змушений відкласти до 9 грудня розгляд кримінальної справи проти В.ІВАЩЕНКА у зв’язку з тим, що конвойна служба не доставила його до зали судових засідань. Про причини виникнення такої ситуації не повідомлялось.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу із звинувачення В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації ДП МОУ "Феодосійський судномеханічний завод ".

В.ІВАЩЕНКА було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.