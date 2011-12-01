Власенко: судді, яка слухає апеляцію Тимошенко, вже викликали «швидку»

До судді Олени СІТАЙЛО, яка розглядає апеляцію на вирок Печерського районного суду Києва колишньому прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, приїхав автомобіль «швидкої допомоги».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій ВЛАСЕНКО.

Він зазначив, що суддя О.СІТАЙЛО пішла після оголошення перерви до іншого приміщення і після цього не поверталася.

У свою чергу народний депутат від "БЮТ-Батьківщина" Юрій ОДАРЧЕНКО зазначив, що інформацію про те, що лікарі приїхали до судді, йому надав водій «швидкої».

Крім того, захисник Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК розповів журналістам, що судді О.СІТАЙЛО стало погано, і їй викликали «швидку допомогу».

Як повідомлялося, суддя О.СІТАЙЛО оголосила технічну перерву на 15 хвилин о 15.45, але станом на 16.40 перерва ще не закінчилася, і ніяких пояснень щодо того, коли це відбудеться, поки що немає.