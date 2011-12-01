Могильов уже став «ангелом»

Голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ одержав премію «Інвестиційний ангел» у номінації «Найдинамічніший суб`єкт СНД, що розвивався”, на IV Бакинській міжнародній банківській конференції держав-учасниць Співдружності незалежних держав.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського уряду.

Премія встановлена «Міжнародною організацією кредиторів» (World Organization of Creditors) і покликана стимулювати розвиток різних галузей економіки, сприяти підвищенню інвестпривабливості країн СНД, а також стимулювати активність інвесторів і проектів, що інвестуються ними.

«Премія присуджується за професіоналізм, компетентність і досягнення в галузі інвестування в розробку, виробництво і реалізацію конкурентоспроможної і високоякісної продукції і послуг», - повідомила прес-служба Радміну Криму.

Конференція проходить у столиці Азербайджану. У форумі, зокрема, беруть участь голова виконавчого комітету СНД Сергій ЛЕБЕДЄВ, голова правління Банку ВТБ Андрій КОСТІН.

У ході конференції відбудуться пленарні засідання «Стратегія розвитку фінансово-банківських систем СНД в умовах глобалізації світової боргової кризи - інституційні аспекти, тенденції і перспективи», «Фінансові ринки Прикаспійських держав як чинник стійкого розвитку економік зони СНД. Демонстрація інвестиційних проектів».