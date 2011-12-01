На розгляді апеляції Тимошенко не витримує ні суддя, ні техніка

Суддя Олена СІТАЙЛО, яка розглядає апеляцію на вирок Печерського районного суду Києва колишньому прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, повернулася до зали засідань Апеляційного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, вона виглядає знервованою та має нездоровий вигляд.

Після повернення суддя зазначила, що суд продовжує слухати виступ народного депутата від "БЮТ-Батьківщина" Сергія ВЛАСЕНКА.

Через кілька хвилин після повернення О.СІТАЙЛО на декілька хвилин для журналістів перервалася трансляція із зали суду та на мить вимкнулося світло.

На даний час трансляція звуку із зали суду відновлена, але відеокартинки немає.

Як повідомлялося, суддя О.СІТАЙЛО оголосила технічну перерву на 15 хвилин ще о 15.45, але засідання вчасно так і не розпочалося.

Пізніше до будівлі суду прибула «швидка допомога» для О.СІТАЙЛО. Лікарі надавали медичну допомогу судді у будівлі суду.