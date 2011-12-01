Янукович біля Гробу Господнього молився за здійснення своїх мрій

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні біля Гробу Господнього в Єрусалимі молився за Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з українськими журналістами в Єрусалимі.

Зокрема, він зауважив, що вчора на могилі Пресвятої Богородиці і сьогодні біля Гробу Господнього молився за здійснення своїх мрій.

«Я молився за те, щоб Україна була сильною, щоб Україну поважали, і нас поважали в світі. Щоб наші люди жили краще - вони цього заслуговують. І щоб ті, хто страждає зараз, і кому важко, щоб Господь Бог їм допоміг», - сказав Президент.

Він також зауважив, що молився за мир і злагоду в Україні та світі, і, безперечно, молився за свою сім’ю.

«Хай Господь Бог всім допоможе», - додав В.ЯНУКОВИЧ.