Януковичу в Єрусалимі вручили орден

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ отримав від Патріарха Єрусалимського ТЕОФІЛА ІІІ найвищу відзнаку Єрусалимської православної церкви - Орден Святого Гроба Господнього.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Сприймаю цю нагороду як символ міцних духовних зв’язків, що історично склалися між українськими християнами та Єрусалимським Патріархатом», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Цінності християнства згуртовують Україну і допомагають нашому народу долати сучасні виклики, сказав Президент. «Ми будемо відданими цим цінностям і надалі», - зазначив він.

Патріарх ТЕОФІЛ III підкреслив, що отримана главою Української держави нагорода є знаком добрих відносин між Україною та Єрусалимською православною церквою. Він нагадав про міцні зв’язки Єрусалимського патріархату з українськими вірянами. Свідченням цього ТЕОФІЛ ІІІ назвав велику кількість прочан з України, які відвідують християнські святині у Єрусалимі. «Хай Бог благословляє вас і народ України», - сказав Патріарх.

В.ЯНУКОВИЧ подарував ТЕОФІЛУ III копію Пересопницького Євангелія.

***Орденом Святого Гроба Господнього нагороджуються видатні церковні діячі, політики, члени релігійних громад за значний внесок у підтримку та розвиток традицій християнства, міжконфесійний діалог для забезпечення релігійної злагоди та миру, заслуги у справі збереження християнських святинь у Святій Землі.