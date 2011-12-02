Клюєв прислав Пшонці список чиновників, які купують дорогі іномарки

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у ході перевірки виявило факти порушень законодавства при закупівлі легкових автомобілів органами влади та державними підприємствами, повідомляє прес-служба Міністерства.

Як повідомляє ZN.UA, перевірка здійснювалась на виконання функцій, визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель». Уповноваженим органом виявлено факти порушень вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп`ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів».

Міністерством виявлено, що протягом останнього часу здійснено неправомірні закупівлі легкових автомобілів за цінами, які перевищують встановлені Постановою граничні суми витрат.

Зокрема, державне підприємство «ТЕЦ-2 „Есхар“ після проведення двічі у червні–жовтні 2011 року відкритих торгів, що не відбулись, здійснило закупівлю в одного учасника автомобілю BMW X5 у ТОВ «Баварія Моторс» на загальну очікувану вартість 800000 гривень.

Відповідно до змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель», які набрали чинності 03.10.2011, Мінекономрозвитку, як уповноважений орган у сфері державних закупівель, не здійснює погодження закупівель в одного учасника.

ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК „Енергоатом“ у листопаді 2011 року за результатами проведення відкритих торгів укладено договір з ТОВ «Автоконцепт» на придбання автомобіля Toyota Land Cruiser 200 на очікувану вартість 799830 гривень.

Управлінням капітального будівництва Донецької міськради у листопаді 2011 року за результатами проведення відкритих торгів укладено договір з ТОВ «Тріол-Авто» про закупівлю Passat Limousine B7 вартістю 323620 гривень.

КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міськради у листопаді 2011 року за результатами проведення відкритих торгів укладено договір з ТОВ «СтарКар» автомобіля Toyota Highlander вартістю 435000 гривень.

Згідно з вимогами вказаної Постанови, вартість легкових автомобілів для керівників органів місцевого самоврядування, бюджетних установ і організацій не може перевищувати 60000 гривень. При цьому, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади повинні забезпечити включення до контрактів з керівниками державних підприємств, які перебувають у сфері їх управління, умов щодо дотримання граничних сум витрат, затверджених Постановою.

Матеріали, підготовлені за результатами перевірки, Міністерство економічного розвитку і торгівлі передало до Генеральної прокуратури України для вжиття заходів згідно чинного законодавства.

Раніше уже повідомлялося, що прем’єр-міністр України Микола Азаров звільнив керівника Харківського державного підприємства «Теплоелектроцентраль-2 Есхар», який збирався придбати автомобіль BMW X5.