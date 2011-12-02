Янукович дав орден інвестору скандального будівництва

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив інвестора скандального будівництва торговельно-розважального центру на вул. Богдана Хмельницького, 7, біля станції метро «Театральна» Вагіфа АЛІЄВА орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

Про це йдеться в оприлюдненому на офіційному сайті Президента указі від 1 грудня “Про відзначення державними нагородами України з нагоди 20-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року”.

Згідно з документом, Президент нагородив низку осіб, серед яких благодійник В.АЛІЄВ, «за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток незалежної Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю».

Як повідомляв УНІАН, 5 років кияни вимагали скасувати дозвіл на роботи з будівництва торговельно-офісного центру на вулиці Богдана Хмельницького, 7, і встановити мораторій на забудову центру міста.

У 2007 році будівництво у районі станції метро "Театральна" було визнане небезпечним для метро. Після цього Київрада скасувала своє попереднє рішення про землевідведення, але забудовник з цим не погодився і оскаржив його в суді.

Будівництво поновилося на початку грудня 2010 року.

26 серпня ц.р. голова КМДА Олександр ПОПОВ заявив, що у вказаній будівлі на вулиці Б.Хмельницького буде розміщений Музей історії Києва. Він поінформував, що домовився з інвестором про безкоштовну передачу скандальної будівлі у власність киян.

Вчора, 1 грудня, Київрада прийняла у комунальну власність будівлю біля станції метро «Театральна» за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 7. Рішення було прийнято за зверненням громадянина України Вадима СТОЛАРА та громадянина Російської Федерації В.АЛІЄВА.