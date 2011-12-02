Канада пропонує Тимошенко своїх лікарів

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ поки не прогнозує участі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО у засіданні Апеляційного суду Києва 13 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Якщо Юлії Володимирівні і надалі не будуть надавати фахове лікування, хоча б мінімальне, для того, щоб вона могла піднятися з ліжка, у мене дуже песимістичні прогнози», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший заступник голови партії «Батьківщина» вкотре наголосив, що ненадання медичної допомоги можна розглядати як застосування тортур і катування.

«Немає позитивної динаміки. І це зрозуміло – її не лікують. Вчора стало відомо, що Юлії Володимирівні надіслав лист прем’єр-міністр Канади, який пропонує надіслати сюди медичних експертів і високопрофесійних лікарів… Якщо не пускають українських лікарів, то, може, вони пустять канадських лікарів», - зазначив він.