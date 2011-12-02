«Фронт Змін» побачив змову проти Януковича в його найближчому оточенні

У політичній партії “Фронт Змін” називають “брудною технологією” інформацію про те, що Адміністрація Президента України нібито розсилає телефонограми щодо сприяння місцевих органів влади проведенню акції «Україна проти Януковича!».

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Чернівецької організації “Фронту Змін”.

“1 грудня влада запустила ще одну брудну технологію з дискредитації політичної партії «Фронт Змін». В інтернет-ресурсі «БукІнфо», який контролюється ставлеником ЯНУКОВИЧА на Буковині Михайлом ПАПІЄВИМ, була запущена бридка підробка телефонограми нібито з Адміністрації Президента. В ній нібито міститься прохання до місцевої влади сприяти лідерові «Фронту Змін» зібрати мітинг в Києві”, - сказано у заяві.

У Чернівецькій організації партії зазначають, що “автори підробки навіть не потрудилися звести одне з одним: вона датована 01 листопада 20__ невідомого року. У той час, як заявку на проведення акції «Фронт Змін» подав 17 листопада 2011 року, тому ані 1 листопада 2001-го, ані 1 листопада 2004-го, ані навіть 1 листопада 2011 року Адміністрації Президента про дату проведення акції не могло бути відомо”.

“Дивує також, що Адміністрація Президента ЯНУКОВИЧА розсилає телефонограми щодо сприяння акції «Україна проти Януковича!». Це може свідчити тільки про одне: це змова проти ЯНУКОВИЧА в його найближчому оточенні”, - наголошується у заяві.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на БукІнфо, що посилалося на джерело, повідомляло, що Чернівецькій ОДА, обласній владі надіслали термінову телефонограму нібито з Адміністрації Президента з проханням сприяти лідерові «Фронту Змін» Арсенію ЯЦЕНЮКУ зібрати мітинг у Києві.

Як повідомляв УНІАН, «Фронт Змін» розпочав акцію «Україна без Януковича» 12 жовтня.

У ході акції активісти партії збирають підписи громадян під листівкою «Україна проти Януковича!».

У листівці зазначається: «Пане Президенте! Ви забрали мою роботу! Ви забрали мою зарплату! Ви забрали мою пенсію! Ви закрили нашу школу! Ви закрили наші лікарні! Ви забираєте в мене землі! Ви знищуєте демократію! Ви хочете забрати моє майбутнє! Я - громадянин України – не дам Вам це зробити! Я голосую проти Вас! Я проти ЯНУКОВИЧА!».

Листівки з підписами партія передасть Президенту.

3 грудня після мітингу на Михайлівській площі партія планує передати всі підписи до Адміністрації Президента.