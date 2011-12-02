У Гриценка розказали, як донецький суд цілу ніч вирішував долю їхнього намета

У Донецьку біля будівлі регіонального Управління Пенсійного фонду в наметовому містечку протестуючих чорнобильців працюють громадські приймальні народного депутата, лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія ГРИЦЕНКА, які місцеві влада має намір прибрати.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник-консультант А.ГРИЦЕНКА, керівник облорганізації партії «Громадянська позиція» Олександр ГЕВЕЛЬОВ.

За його словами, партія підтримала вимоги чорнобильців у Донецьку і 29 листопада, подавши заявку в міську раду, встановила на території наметового містечка свій інформаційний намет. 30 листопада було подано аналогічну заяву про перебування цього намету біля Управління Пенсійного фонду цілодобово ще впродовж місяця.

Проте увечері 30 листопада О.ГЕВЕЛЬОВА викликали до Донецького окружного адміністративного суду за позовом міськради відносно розміщення агітки. Суд засідав з 21.30 і вже 1 грудня о 6.10 виніс ухвалу про заборону встановлення намету на даній території.

«Тоді ми 1 грудня о 8.30 віднесли в міськраду заявку на встановлення двох громадських приймалень народного депутата України Анатолія ГРИЦЕНКА у сквері біля будівлі Управління Пенсійного фонду», - повідомив О.ГЕВЕЛЬОВ. Він пояснив, що «одна приймальня – це був наш інформаційний намет, де проходить реєстрація громадян, які ображаються, і друга приймальня – це великий намет, в якому голодують чорнобильці і де проходить безпосередній прийом громадян, що звернулися».

За словами помічника народного депутата, 1 грудня буквально через 30 хвилин йому зателефонували спочатку з міліції, а потім з міськради з різними уточнюючими запитаннями. «Вони запитували: до якого дня стоятимуть намети, коли були поставлені. Але вони, звичайно, шукали приводи, як нас прибрати звідти», - додав О.ГЕВЕЛЬОВ.

О.ГЕВЕЛЬОВ повідомив, що на великому наметі є графік чергування, в ньому приходить прийом громадян з 9.00 до 18.00 і в ньому постійно знаходиться він як помічник народного депутата.

«Коли мене немає, в громадській приймальні є черговий, який готовий приймати документи, звернення громадян. Учора тільки було подано чотири колективні заявки із зверненням до ГРИЦЕНКА. Тобто, ми працюємо відповідально і серйозно», - запевнив О.ГЕВЕЛЬОВ.

При цьому він повідомив, що сьогодні йому телефонували з Донецького окружного адміністративного суду і повідомили, що міськрада знову звернулася до суду з проханням роз`яснити судове рішення від 1 грудня про заборону встановлення намету.

«Нас знову викликали до суду... Сьогодні вони всіма судовими механізмами, мабуть, нібито у зв`язку із загрозою терактів, не знаю чого, заборонятимуть встановлення громадських приймалень», - сказав О.ГЕВЕЛЬОВ.