На Банковій телефонограму про сприяння Яценюку назвали провокацією

Адміністрація Президента України на давала жодних вказівок обласним державним адміністраціям чи органам місцевого самоврядування щодо сприяння або не сприяння у проведенні політичних акцій як у Києві, так і в регіонах.

Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Станіслав СКУБАШЕВСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, за словами заступника глави АПУ, опублікована в деяких ЗМІ інформація щодо причетності Адміністрації Президента до організації опозиційного мітингу у столиці не відповідає дійсності.

«Жодних вказівок з Адміністрації Президента місцевій владі щодо цього мітингу чи будь-якого іншого мітингу не було, і не могло бути. Поява подібної інформації – провокація опонентів влади. Ми не допомагаємо і не перешкоджаємо будь-якій політичній силі проводити мітинги», - сказав С.СКУБАШЕВСЬКИЙ.

С.СКУБАШЕВСЬКИЙ також спростував існування розпорядження про працевлаштування в Чернівецьку, а також інші місцеві адміністрації активістів будь-яких політичних партій.

Нагадаємо, деякі ЗМІ з посиланням на джерело повідомили, що Чернівецькій ОДА, обласній владі надіслали термінову телефонограму нібито з Адміністрації Президента з проханням сприяти лідерові «Фронту Змін» Арсенію ЯЦЕНЮКУ зібрати мітинг у Києві.

У “Фронті Змін” цю інформацію назвали “брудною технологією”.