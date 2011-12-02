Губернатор оголосив голодування «нецивілізованою» формою протесту

Голова Луганської облдержадміністрації Володимир ПРИСТЮК закликав чорнобильців, які проводять акцію протесту під Кабінетом міністрів, відстоювати свої права цивілізованими методами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, на думку В.ПРИСТЮКА, вуличні протести в першу чергу забирають залишки здоров'я у самих ліквідаторів.

У зустрічі в Маріїнському парку також взяли участь Первомайський міський голова Борис БАБІЙ і заступник Лисичанського міського голови Володимир АНЦУПОВ.

Раніше В.ПРИСТЮК неодноразово зазначав, що в обласної влади з чорнобильськими організаціями Луганщини налагоджено взаєморозуміння. Коли 16 листопада в Луганську під стінами ОДА відбувся мітинг чорнобильців, губернатор умовив чорнобильців не голодувати й пообіцяв допомогти з опаленням намету біля будівлі облдержадміністрації, йдеться в повідомленні.

Крім того, 25 листопада на сесії Луганської обласної ради депутати прийняли звернення до Верховної Ради й Кабміну, в якому закликали уряд забезпечити неухильне повне надання державної допомоги, відкликати з ВР законопроект 9127 «Про гарантії держави про виконання судових рішень», збільшити в держбюджеті фінансування на державні чорнобильські програми, а також провести ретельну перевірку обгрунтованості віднесення тих або інших категорій до чорнобильців.

Як повідомили УНІАН в обласній організації «Союз Чорнобиль», у Києві постійно перебувають від 40 до 50 чорнобильців-луганців, у голодуванні беруть участь 15 людей.