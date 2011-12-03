Партія Кличка: КМДА чи то киян морочить, чи то сама заплуталась

У фракції «УДАР Віталія Кличка» у Київраді заявляють, що КМДА вдається до маніпуляцій, говорячи, що суд підтвердив законність нині діючих житлово-комунальних тарифів у столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції, постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 24 листопада, на яку посилаються чиновники міської держадміністрації, стосується 25 другорядних розпоряджень КМДА, якими встановлювались тарифи для одного або кількох окремих будинків.

«Широко розрекламоване міською владою рішення Окружного адмінсуду столиці не стосується розпоряджень КМДА від 31.05.11 №№ 857 та 858. Нагадаємо, що саме їх суд раніше визнав нечинними за позовом Віталія КЛИЧКА», – зазначають у фракції «УДАР».

У повідомленні йдеться, що влада або “просто намагається ввести киян в оману”, або “вже сама заплуталась у своїх розпорядженнях, тому не може визначити, які з них діють, а які ні”.

Фракція “УДАР Кличка” пропонує представникам КМДА продемонструвати рішення суду на користь міськадміністрації, аби і журналісти, і прості кияни побачили, яких саме розпоряджень воно стосується.

Крім того, як підкреслюють столичні депутати, рішення суду від 24 листопада ще навіть не набрало чинності, оскільки позивач (громадянин Володимир БЛАЩУК) подав відповідну апеляційну скаргу. «Тобто, жодного підтвердження «законності тарифів» Олександра ПОПОВА станом на сьогодні як не було, так і немає», – заявляють у фракції «УДАР».

Як повідомляв УНІАН, прес-служба КМДА поінфорумвала, що Окружний адміністративний суд міста Києва 24 листопада ухвалив рішення, яким підтвердив законність чинних тарифів на житлово-комунальні послуги у столиці.

За інформацією прес-служби, суд відмовив у задоволенні позову, поданого проти столичної міськдержадміністрації, з вимогою визнати низку розпоряджень КМДА 2011 року про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги у місті недіючими.

Також вимагалось визнати бездіяльність КМДА по реєстрації розпоряджень протиправною та заборонити передавати на виконання акти, які не пройшли процедуру державної реєстрації.

У позові йдеться щонайменше про 15 розпоряджень КМДА: №99, 101 від 27.01.2011; №140 від 03.02.2011; №251, 253 від 25.02.2011; №504, 506 від 06.04.2011; №616,617 від від 26.04.2011; №711 від 11.05.2011; №738 від 17.05.2011 р.; №830 від 26.05.2011; №846 від 30.05.2011; №1047, 1048 від 23.06.2011 р.

1 листопада у фракції «УДАР Кличка» у Київраді повідомили, що Окружний адмінсуд Києва 31 жовтня визнав незаконними та нечинними з дати прийняття розпорядження КМДА №857 та №858 від 31 травня про підвищення житлово-комунальних тарифів. Як зазначалось у повідомленні, таким чином, суд задовольнив позов лідера фракції В.КЛИЧКА, який наголошував на незаконності тарифів, що почали діяти у столиці з 1 червня 2011 року.

У зазначених розпорядженнях, як поінформували у фракції, йшлося про підвищення тарифів на опалення у порівнянні з попередніми на 140%, на гаряче водопостачання - на 75%, на холодне водопостачання - на 65%.

Постанова суду мала набрати чинності, якщо протягом 10 днів КМДА не подасть апеляцію.