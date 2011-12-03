Володимира перевели з реанімації у реабілітаційну палату

Митрополита ВОЛОДИМИРА вчора було переведено із реанімації у палату реабілітації.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ Московського патріархату з посиланням на секретаря Предстоятеля УПЦ МП архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського ОЛЕКСАНДРА.

Як повідомляв УНІАН, митрополита ВОЛОДИМИРА було госпіталізовано 30 жовтня у важкому стані.

Перед цим, наприкінці вересня він був виписаний із лікарні, де відновлювався після перенесеної 16 вересня операції.