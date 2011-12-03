Парубій вважає, що вибори в Росії не змінять ставлення Кремля до України

Народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ вважає, що вибори у Росії не змінять ставлення Кремля до України.

Як повідомляє прес-служба партії, про це він заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

За словами А.ПАРУБІЯ, після виборів у Росії тиск на Україну продовжиться. «Кремль завжди вирішував внутрішні проблеми пошуком зовнішніх ворогів. Там усвідомлюють, що якщо не буде зовнішнього ворога, то ворогом номер один для Росії стане сама ж їхня влада», - вважає А.ПАРУБІЙ.

«Треба усвідомити, що Росія – це велика держава, в якій керують два маленьких фюрери, що мають комплекс Наполеона. З ними надзвичайно важко домовитися», - сказав депутат.

Він прогнозує, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не зможе домовитися з російською владою про нову ціну на газ. «Навіть якщо ЯНУКОВИЧ стане перед ними на коліна, то він все одно буде вищим», - зауважив А.ПАРУБІЙ.

«Люди, які сидять у Кремлі, мислять новоімперськими категоріями, пропагуючи нові імперські міфи про Євразійський союз та «Русский мир». Вони усвідомлюють, що без України імперії не буде», - зазначив депутат.

На переконання А.ПАРУБІЯ, влада Росії робитиме усе можливе, щоб не допустити Україну в Європу, щоб повернути її в сферу інтересів Кремля.