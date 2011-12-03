Литвин обіцяє грошовий доважок «реактивними чорнобильцям»

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що наступного року фінансування соціальної сфери буде істотно підвищено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав журналістам під час відвідування реконструйованого територіального центру соціального обслуговування у Новоград-Волинському Житомирської області.

За словами В.ЛИТВИНА, уже прийнято відповідну постанову Кабінету міністрів, яка узгоджена з Верховною Радою, насамперед, щодо такої «вразливої і реактивної категорії, як чорнобильці».

На наступний рік, наголосив керівник парламенту, передбачено істотне збільшення видатків саме на інвалідів, яких в Україні налічується понад 2,5 млн. осіб.

Що стосується минулого та нинішнього років, сказав він, то до запланованого раніше фінансування соціальної сфери було додано 1 млрд. грн.

«Уже зараз на ці потреби витрачено 4 млрд. 50 млн. грн., і до кінця року ця сума збільшиться ще на мільярд. Приблизно на стільки ж зростуть соціальні витрати в наступному році, - пояснив В.ЛИТВИН. - Навіть якщо врахувати інфляцію, «доважок» буде».