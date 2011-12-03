Кравчук: З Ющенка — такий президент, як з мене курка

Екс-президент України Леонід Кравчук вважає, Віктор Ющенко став президентом випадково, не маючи для цього необхідних якостей.

«З Ющенка – такий президент, як з мене курка. Я не ходив на Майдан, бо я знав, що вони пустомелі. Я казав, а мені не вірили», — сказав Л.Кравчук в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Обманути людей можна дуже просто. Віктор Ющенко нормальна людина, тільки він ненормальний Президент. Не кожен може бути президентом. Він випадково був обраний президентом. Як людина він нормальна. Він, скажімо, проголошував українські гасла, він говорив про Голодомор. Він говорив про мову, він говорив про європейський вибір. Говорив і вірив у це! А зробити не міг!» — заявив екс-президент.

Головною ж причиною невдач В.Ющенка Л.Кравчук вважає, що в того «не звідти руки ростуть».

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