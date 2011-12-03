Костусєв пішов у відставку після зустрічі з Януковичем?

Управління інформації Департаменту інформації і зв'язку з громадськістю Одеської міської ради підтвердило, що Одеський міський голова Олексій Костусєв пішов у відставку.

Начальник Управління інформації Департаменту інформації і зв'язку з громадськістю Одеської міської ради Ганна Осипчук в ході телефонної розмови 3 грудня повідомила агентству «Контекст-Причерноморье»: «Олексій Костусев дійсно пішов у відставку.

Я не можу сказати чи писав він заяву чи ні, але у відставку він пішов. Причини мені невідомі, але якщо Олексій Костусєв захоче це прокоментувати, то він прокоментує це, коли сам вирішить».

За інформацією агентства, вчора, 2 грудня, О. Костусєв зустрічався з Президентом України Віктором Януковичем.

Разом з тим, начальник Управління підкреслила: «Офіційного підтвердження відставки мера ми не маємо в своєму розпорядженні. Ніяких офіційних заяв раніше початку робочого тижня не буде».