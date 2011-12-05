Костусєв потрапив до реанімації

Міський голова Одеси Олексій КОСТУСЄВ госпіталізований.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на апаратній нараді в мерії перший віце-мер Сергій ЧЕРНЕНКО.

За його даними, О.КОСТУСЄВ потрапив до лікарні з гострою серцевою недостатністю.

У свою чергу заступник начальника Управління інформації Департаменту інформації і зв'язку з громадськістю Наталія МАЛЬЦЕВА уточнила УНІАН, що «О.КОСТУСЄВ був госпіталізований у ніч на понеділок до реанімаційного відділення клініки «Інто-Сана». Зараз перебуває на лікуванні. Попередній діагноз: гіпертонічний криз».

З урахуванням ситуації, що виникла, представники громадськості Одеси оголосили про відміну сьогоднішньої акції «проводів Другого Рішельє» на площі перед будівлею мерії.

Учасникам акції «пропонувалося підняти келих за те, що КОСТУСЄВ вилетів з Одеси як пробка з пляшки одеського шампанського».

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня міський голова Одеси О.КОСТУСЄВ, за даними з оточення мера, подав відставку. При цьому джерело агентства не назвало мотивів відходу з посади.

Голова Одеської облдержадміністрації і лідер обласної організації Партії регіонів Едуард МАТВІЙЧУК відмовився підтвердити чи спростувати повідомлення про відставку мера Одеси.

Тим часом народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ підтвердив в інтерв'ю "Комсомольской правде", що О.КОСТУСЄВ складає повноваження мера Одеси. «Ніяких чуток немає: КОСТУСЄВУ запропонували обійняти нову посаду, і він погодився, - заявив С.КІВАЛОВ. - При цьому не думайте, що його хтось примушував або наказував, він сам зробив свій вибір». (УНІАН: за даними ЗМІ, О.КОСТУСЄВ очолить Державну інспекцію із захисту прав споживачів).

3 грудня керівник Управління інформації міськради Ганна ОСИПЧУК підтвердила, що «О.КОСТУСЄВ дійсно пішов у відставку. Всі офіційні коментарі будуть не раніше понеділка». Проте пізніше вона заявила, що в Управлінні про це немає офіційної інформації.

Сьогодні з джерел в Адміністрації Президента стало відомо, що до мера Одеси є претензії: нібито в його роботі «стало більше мінусів, ніж плюсів». А це неприпустимо, оскільки Одеса є одним із базових регіонів, які забезпечують електоральну підтримку Партії регіонів, сказав, зокрема, співбесідник «Коммерсанта». Також він відзначив, що, "крім С.КІВАЛОВА, у нас поки що немає іншого кандидата на пост мера Одеси".