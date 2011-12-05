Литвин боїться «роздратувати депутатів»?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що закон про державний бюджет на 2012 рік буде ухвалено 20-23 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

В.ЛИТВИН висловив сподівання, що бюджет буде ухвалено наступного пленарного тижня (20-23 грудня).

Він також висловив сподівання, що до цього часу будуть вирішені всі питання, які «стримують розгляд бюджету в остаточній редакції».

За його словами, йдеться не тільки про газові питання, але й і про ухвалене рішення щодо збільшення виплат і пенсій окремим категоріям чорнобильців, для чого потрібно додатково 1,9 млрд. грн.

На запитання, чи не доведеться скликати додаткове засідання парламенту, В.ЛИТВИН відповів: «Я думаю, що зараз поки що не треба ставити питання про проведення додаткових засідань, щоб не дратувати депутатів».

За його словами, він ставитиме кожен день на голосування питання про продовження вечірнього засідання до завершення розгляду питань порядку денного.

Як сказав В.ЛИТВИН, він добре розуміє, що «після 15 грудня і в суспільстві, а в першу чергу – у парламенті, буде прагнення якнайшвидше завершити всі роботи до Нового року».