У п'ятницю нардепи «допитуватимуть» міністра внутрішніх справ

У п’ятницю, 9 грудня на запитання народних депутатів відповідатиме міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

За словами В.ЛИТВИНА, на Погоджувальній раді не було заперечень з приводу того, щоб міністр внутрішніх справ відповідав на запитання депутатів.

Як сказав голова ВР, також у парламенті мають бути узгоджені всі питання щодо створення тимчасової слідчої комісії з розслідування загибелі у Донецьку учасника акції протесту чорнобильців.