Якби вибори Президента проводилися найближчої неділі (опитування)

12% українців готові підтримати чинного Президента Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах глави держави.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

На запитання, яким би був Ваш вибір, якби вибори Президента відбувались найближчої неділі, 12% зазначили, що проголосували б за В.ЯНУКОВИЧА.

При цьому 10% опитаних заявили про підтримку лідера партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО, 8% готові проголосувати за лідера партії “Фронт змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА, по 4% – за лідера Компартії Петра СИМОНЕНКА та лідера партії “УДАР” Віталія КЛИЧКА.

Соціологи зазначили, що за останні чотири місяці електоральна підтримка В.ЯНУКОВИЧА зменшилася майже на одну п’яту (з 15% у червні до 12% у листопаді). Разом з тим обсяги електоральної підтримки Ю.ТИМОШЕНКО і А.ЯЦЕНЮКА практично не змінилися (не зазнали статистично значущих змін). Також статистично значуще – більш ніж на третину – зросли за чотири місяці обсяги електоральної підтримки В.КЛИЧКА і П.СИМОНЕНКА.

Регіональний розподіл прихильників серед перших трьох кандидатів виглядає наступним чином:

- В.ЯНУКОВИЧ має значну найбільшу підтримку у Східному (21%) та Південному (17%) регіонах; у Центральному регіоні за В.ЯНУКОВИЧА готові проголосувати 8% опитаних, у Західному - 3%.

- Ю.ТИМОШЕНКО має найбільшу підтримку у Західному (21%) та Центральному (12%) регіонах; у Південному регіоні за неї готові віддати голоси 3% опитаних, у Східному регіоні – 3%.

- А.ЯЦЕНЮК найбільшу підтримку має у Західному (17%) та Південному (7%) регіонах; у Центральному регіоні за нього готові віддати голоси 6% опитаних, у Східному регіоні – 3%.

Опитування було проведене 4-15 листопада. Методом інтерв`ю опитано 2037 респондентів, що мешкають в усіх областях України, у Криму та у Києві за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 3.3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.