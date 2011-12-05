Томенко радить комуністам не чудити перед виборами

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявляє, що парламент має розглянути законопроект про зняття недоторканності з низки осіб, який уже пройшов висновок Конституційного Суду і реєстрація нового не обов`язкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу, коментуючи те, що фракція КПУ зареєструвала у ВР законопроект про скасування депутатської недоторканності.

“Тут у декого виникла нова ідея, яка підкуповує своєю новизною - скасувати депутатську недоторканність”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Водночас віце-спікер нагадав, що Верховна Рада направила свого часу до Конституційного Суду законопроект, внесений опозицією, щодо скасування недоторканності Президента, депутатів та суддів.

“Конституційний Суд повернув нам, і вже рік ми просимо розглядати далі даний законопроект. Тому нічого не треба чудити перед виборами, а треба продовжити процедуру зняття недоторканності з Президента, суддів та всіх народних депутатів нашим законопроектом, який пройшов експертизу у Конституційному Суді”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня фракція КПУ зареєструвала у ВР законопроект про сксаування недоторканності народних депутатів.

При цьому, 7 квітня 2010 року Конституційний Суд України дозволив обмежити недоторканність народних депутатів України. Про це йшлося у рішенні КС у справі за зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 та 158 Основного закону законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо гарантії недоторканості для окремих посадових осіб).

Законопроектом передбачається скоригувати інститути недоторканності Президента і народних депутатів. Зокрема, запропоновано скасувати в чинній редакції Конституції частину 1 статті 80, якою народним депутатам гарантується депутатська недоторканність. Суд вбачає, що вилучення цієї норми Конституції не передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина та є таким, що не суперечить частині 1 статті 157 Конституції. В той же час, КС вказв, що недоторканість Президента не суперечить Конституції.