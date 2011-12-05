Відкриття меморіальної дошки на честь видатного ювеліра Фаберже

У вівторок, 6 грудня, о 12.00 в Києві, за адресою: вул. Хрещатик, 15, відбудеться урочисте відкриття меморіальної дошки на честь видатного ювеліра 19-20 ст. Карла Фаберже.

Через 100 років Києву повертається ім'я великого майстра Карла Фаберже. Феномен Фаберже існує вже більше сторіччя. У сферах, пов'язаних з його ім'ям, задіяні тисячі мистецтвознавців і фахівців різних напрямів. З документів Дому Романових і архівів Фаберже відомо, що Карл Фаберже неодноразово бував у Києві, де зустрічався з царською династією, що подорожувала на південь Російської імперії, і передавав імператорові одне з імператорських пасхальних яєць. У Києві з 1906 по 1911 діяв магазин-майстерня Фаберже. Будівля до наших днів не збереглася, але в планах міста ця адреса співпадає з нинішнім Хрещатик, 15, де сьогодні розташовано «Пасаж».

Даною подією починається великий міжнародний проект з установки меморіальних дощок у всіх містах свыту, пов'язаних з ім'ям Фаберже. Проект досягне своєї кульмінації в дні святкування 400-летия Дому Романових, яке припадає на 2013 рік. Організаторів цієї ініціативи підтримала Велика княгиня Марія РОМАНОВА.

Акредитація проводиться за телефоном: 067-216-36-41.