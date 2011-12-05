В Ахметова заборонили платити партійні внески через касу

У компанії «Метінвест» прийнято рішення про введення цілковитої заборони на практику утримування партійних внесків із заробітної плати співробітників усіх підприємств Групи Метінвест. Про це повідомляється в прес-релізі, розміщеному на сайті компанії.

У прес-релізі наголошується, що в компанії було проведено перевірку озвученої низкою громадських організацій і ЗМІ інформації про те, що працівників комбінату «Азовсталь» «змушують вступати в Партію регіонів».

За результатами проведеної перевірки було виявлено, що через партійний осередок Партії регіонів на комбінаті «Азовсталь» справді приймалися заяви співробітників про вступ до партії. На підставі цих заяв співробітники дійсно зверталися до адміністрації комбінату з проханням утримувати членські внески з їх заробітної плати. Однак, за даними «Метінвест», нині не зроблено жодного утримання із заробітної плати співробітників на оплату партійних внесків.

«Практика оплати різних послуг, у тому числі і партійних членських внесків, через утримання частини заробітної плати повністю відповідає закону «Про оплату праці». Однак під час перевірки було з`ясовано, що такі дії можуть бути сприйняті окремими співробітниками як непрямий тиск з боку адміністрації підприємства. За результатами перевірки в компанії «Метінвест» прийнято рішення про введення повної заборони на практику утримання партійних внесків із заробітної плати співробітників усіх підприємств Групи Метінвест», - сказано в прес-релізі.

При цьому в компанії відзначають, що «можливість підтримувати будь-яку політичну партію є невід`ємним правом кожного громадянина України. Проте агітація за ту чи іншу політичну силу на своєму робочому місці неприпустима і суперечить корпоративним цінностям Групи Метінвест. Отже, людина з активною політичною позицією може і повинна самостійно, але не через касу підприємства, сплачувати членські внески будь-якої партійної організації відповідно до своїх поглядів».

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня «незалежні, позапартійні громадські організації Маріуполя, які представляють організації чорнобильців, афганців, опозиційного об`єднання Ради громадських організацій Маріуполя (РГОМ) і багато інших, екстрено зібрали своїх активістів на розширене засідання. Головне питання на порядку денному: «Змушування до вступу до Партії регіонів».

Представники громадських організацій міста відзначили, що, за наявною інформацією на підприємствах, які належать представникам правлячої партії, працівників масово домовленостями, а іноді й погрозами втрати робочого місця змушують вступати в ряди Партії регіонів.

«Працівникам роздають готові бланки заяви на вступ, підписуючи які, людина погоджується з усіма умовами вступу, зокрема на відрахування членських внесків», – йдеться в заяві організації.

У документі також вказується, що до представників незалежних громадських організацій зверталися працівники ММК імені Ілліча і комбінату «Азовсталь», «яких змушують вступати в ряди Партії регіонів під загрозою звільнення. Або заявляють, що в разі непокори тим, хто працює за контрактом, після його закінчення контракт продовжено не буде».

26 жовтня 2011 р. народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ пообіцяв вжити заходів, якщо підтвердяться повідомлення ЗМІ про те, що співробітників підприємств, контрольованих холдингом «СКМ», змушують вступати в ряди Партії регіонів.