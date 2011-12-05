Попов зажадав від глав районів або працювати, або писати заяви

В ході апаратної наради з керівниками районних адміністрацій глава КМДА Олександр Попов зажадав від глав трьох районів написати заяви про відставку, якщо до наступного понеділка вони не нададуть перелік потенційних інвестпроектів для залучення засобів інвестування в Київ. Про це "Главкому" на правах анонімності повідомив один з глав РДА м. Києва.

За його словами, "Попов влаштував повний розгін тим главам райадміністрацій, які не виконали його попереднє розпорядження (про підготовку інвестпроектів - Ред.). Дослівно це звучало так: "Шановні! Ви можете не приходити на наступну апаратну нараду, а просто залишити заяву про звільнення в моїй приймальні".

Як відомо, повернувшись із США, глава КМДА Олександр Попов розповів про зацікавленість американських бізнес-кіл у потенційно цікавих для інвестування проектах у Києві.

Раніше повідомлялося, що до початку грудня Попов зобов`язав глав РДА і керівників профуправлінь подати на розгляд стратегічного комітету КМДА свої пропозиції до інвестиційних проектів. Планується, що вони будуть реалізовані у рамках Стратегії розвитку Києва до 2025 р.