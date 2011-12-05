У Пшонки божаться, що День прокуратури відгуляли за кошти профспілки

У Генеральній прокуратурі України запевняють, що всі фінансові витрати на підготовку і проведення святкування 20-ї річниці Дня працівників прокуратури здійснювалися за рахунок коштів профспілки.

Про це йдеться у повідомленні первинної профспілкової організації працівників Генпрокуратури, розміщеному на сайті ГПУ.

Як підкреслили в організації, «представники профспілкової організації працівників Генеральної прокуратури України обурені розповсюдженням недостовірної інформації від народного депутата однієї із політичних сил про начебто фінансові порушення під час святкування 20-ї річниці органів прокуратури».

"Ми заявляємо про те, що усі фінансові витрати на підготовку та проведення вищевказаного святкування відбувалися за рахунок коштів профспілки. Відповідне рішення було прийнято 17 листопада поточного року на засіданні профспілкового комітету", - наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше до Генеральної прокуратури звернулись екс-глава МВС Юрій ЛУЦЕНКО і народний депутат Юрій ГРИМЧАК із заявою про скоєння злочину працівниками ГПУ під час святкування 29 листопада за бюджетні кошти 20-річчя прокуратури України.

За даними ЗМІ, святкування обійшлося у мінімум 300 тис. грн.