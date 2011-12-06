Топ-10 інформаційних скандалів року

Рейтинг інформаційних скандалів у 2011 році очолило кримінальне переслідування лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили віце-президент всеукраїнської громадської організації "Асоціація PR Ukraine" Олександр ЮРКЕВИЧ і керуючий партнер медіа-агентства "Сімус-медіа" Леонід ЩУКІН.

"Безперечний лідер рейтингу - це скандал з кримінальними справами ТИМОШЕНКО. Арешт і суд над нею на сьогодні стали політичним серіалом, який спостерігає вся країна. Про це пишуть всесвітні видання. Питання в одному - чи зможе опозиція конвертувати бренд "ТИМОШЕНКО-мучениця" в голоси на виборах в 2012 році", - сказав О.ЮРКЕВИЧ.

За його словами, рейтинг інформаційних скандалів складався на основі аналізу анкет, поширених серед фахівців комунікації, зокрема, серед журналістів і PR-експертів.

Друге місце в рейтингу-2011 поділили скандал із суддею-«колядником» Ігорем ЗВАРИЧЕМ і народним депутатом Віктором ЛОЗИНСЬКИМ.

Далі в рейтингу йдуть:

- футбольне гасло "Спасибо жителям Донбасса...",

- кримінальна справа Генеральної прокуратури "КУЧМА проти МЕЛЬНИЧЕНКО",

- встановлення огорожі біля Верховної Ради,

- самопіар народного депутата Олега ЛЯШКА,

- падіння вінка на Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА,

- війна між Генпрокуратурою і головою ФПУ Василем ХАРОЮ.

Десятку рейтингу замикає скандал, пов'язаний з відбором українського виконавця на Євробачення.

На думку Л.ЩУКІНА, основною причиною виникнення скандалів є об'єктивні процеси, які відбуваються в Україні. "Зокрема, однією з причин є зміна політичних еліт, при чому не за політичною чи географічною ознакою, а за віковою. При цьому старі еліти прагнуть забезпечити собі майбутнє за допомогою своїх наступників", - вважає він.

Експерт прогнозує, що 2012 рік стане насиченішим за кількістю скандалів. "Це перш за все зумовлено майбутніми виборами і проведенням Євро-2012, якою стане своєрідною трибуною українських політиків на європейському рівні", - припустив Л.ЩУКІН.

На його думку, перша половина 2012 року проходитиме під впливом Росії на український інформаційний простір. "Це буде зумовлене проведенням виборів Президента Росії, а також особливою привабливістю українського інформпростору, зокрема, Інтернету, як інструмент передвиборної агітації за основного кандидата на пост глави держави", - переконаний експерт.